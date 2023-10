Verstappen sigue con hambre y no falla en el sprint de Austin

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos, un paseo triunfal para el campeón del mundo y un mal trago para los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), que terminaron sexto y decimotercero.

