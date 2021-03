Verstappen y Red Bull lideran; Sainz impresiona en su debut con Ferrari; problemas en Mercedes

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido el más rápido este viernes en la primera de las tres jornadas de test oficial de pretemporada en la Fórmula 1, en el circuito de Baréin, con un gran Carlos Sainz en el debut con Ferrari, quinto, y varios problemas para los Mercedes, dominadores de la última era.

El 'Gran Circo' está cerca de abrir sus puertas y, en los ensayos oficiales, se han visto cosas, las que ha permitido una tormenta de arena que cubrió el Bahrain International Circuit en la sesión vespertina, interesantes como ver que Mercedes no empieza de forma idílica y que hay varios equipos con ganas de dar un paso adelante.

Max Verstappen, a lo largo de las ocho horas de test --con parón incluido de una hora para comer--, se mostró como el piloto más rápido (con su 1:30.674) y el que más vueltas dio al trazado de Baréin, con 139. Red Bull empieza fuerte su pulso a Mercedes.

Por contra, las 'flechas plateadas', que siguen siendo negras, tuvieron problemas. Por la mañana, Valtteri Bottas tuvo problemas en la caja de cambios y solo dio 6 giros y, por la tarde, el vigente campeón Lewis Hamilton se quejó de la falta de agarre de su W12, dio únicamente 42 vueltas --fue el último en salir a rodar-- y firmó el décimo mejor registro.

En el lado positivo, Carlos Sainz. El piloto español, en su debut con Ferrari y domando el nuevo 'cavallino rampante' SF21, terminó con el quinto mejor tiempo de la jornada, 1.2 de Verstappen pero superando en más de un segundo a su compañero Charles Leclerc.

De por medio, alguna que otra pasada de frenada, un trompo y muchas vueltas, hasta 57 giros. La primera vuelta vestido de rojo y en test oficial fue un 1:37.440. La mejor, un 1:31.919 con el que se situó en este 'Top 5' por detrás de Verstappen, su excompañero Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) y Lance Stroll (Aston Martin).

Su compañero Charles Leclerc provocó, justo antes del parón de mediodía, la única bandera roja de la jornada al detener su SF21 en una escapatoria por algún problema en el monoplaza. Y, si Bottas rompió la caja de cambios del Mercedes, también tuvo problemas Sebastian Vettel en su estreno con el Aston Martin, que se le paró a la salida de boxes provocando bandera amarilla.

Fue una jornada de pocas conclusiones firmes, solo apuntes. Pero sí dejó anécdotas, como el debut del ruso Nikita Mazepin en un Haas que viste los colores rusos y no estadounidenses por el patrocinio de la empresa Uralkali, en parte propiedad del padre del piloto. Un diseño estudiado por la Agencia Mundial Antidopaje, que ha prohíbo a los atletas y pilotos rusos pilotar bajo la bandera e himno de su país, sancionado por dopaje.

También pilotó ese Haas un Mick Schumacher que devolvió su ilustre apellido a una parrilla de F1, en estos test, a la espera de poder hacerlo por fin en un Gran Premio oficial. El hijo del 'káiser' terminó la jornada penúltimo, justo por detrás pero más de un segundo más lento que su compañero Mazepin, y con solo 15 vueltas por problemas en su monoplaza.

FINAL CLASSIFICATION



More than 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ laps on the board on day one ��#F1#F1Testingpic.twitter.com/GB3dG6kd0S