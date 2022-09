Tsunoda seguirá pilotando en 2023 un AlphaTauri

AlphaTauri confirmó este jueves la renovación del piloto japonés Yuki Tsunoda para la temporada 2023, por lo que seguirá un año más en la Fórmula 1 con el equipo satélite de Red Bull. "La Scuderia AlphaTauri se complace en anunciar que Yuki Tsunoda permanecerá en el equipo para la temporada 2023, tras sus dos primeros años de éxito en la Fórmula 1", informó AlphaTauri.

