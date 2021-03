Sainz: "En la última vuelta me ha faltado un poco de experiencia"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, que saldrá octavo en el Gran Premio de Baréin, su primera carrera con la escudería Ferrari, admitió tras la sesión de clasificación que en el último intento de vuelta rápida le faltó "un poco de experiencia" con su nuevo monoplaza.

"En la Q3 me ha faltado un poco, un poquito de experiencia, después de una 'out lap' (vuelta de calentamiento) con mucho tráfico, he estado un poco conservador y he perdido tiempo en el primer sector que me ha costado recuperar", explicó el piloto madrileño en declaraciones a 'DAZN F1' en el circuito de Sakhir.

El madrileño superó por la mínima la Q1, decimoquinto, después de ver que se paraba el motor de su Ferrari en su segundo intento de vuelta, pero se recuperó estableciendo el mejor tiempo de la Q2, un registro de 1:30.009 por delante de todos los favoritos, pero no logró mejorar en la Q3, cuando tuvo un mejor giro de 1:30.215.

"Ha sido cuanto menos estresante la primera Q1, lo que ha pasado, pero creo que hemos reaccionado bien, nos hemos recompuesto después de ese 'shock', hemos conseguido hacer una muy buena Q2, estar primero, estaba muy contento", analizó Sainz, que dijo que está siendo "un fin de semana bueno".

"Estoy yendo rápido y a ver si podemos rematar mañana", añadió.

El piloto español se estrena en Baréin con el Ferrari, en una pista con condiciones muy cambiantes, ya que a la diferencia de temperatura entre las sesiones de mediodía y las nocturnas, como esta clasificación, se suma el fuerte viento que afecta al circuito.

"Cada momento en pista ha sido una experiencia nueva, el viento cambiante, se ha puesto la pista complicada, era todo un poco experimentar y sensaciones nuevas. Pasar por todo eso siempre es complicado, pero me he ido adaptando excepto en la Q3 que no ha sido una vuelta buena y ha sido una pena, de todo se aprende", detalló Carlos Sainz, que saldrá octavo en la carrera de este domingo.