Sainz: "Hemos acertado en el momento de parar"

El piloto español Carlos Sainz, que ha terminado tercero en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, ha asegurado que han "acertado en el momento de parar" con la aparición de la lluvia y que eso les ha dado el podio, y ha advertido de que no le gustaría que le "volviesen a adelantar" cuando vaya primero, como sucedió tras la salida en Sochi, donde adelantó a un Lando Norris (McLaren) que vueltas después le devolvió la pasada.

"Hemos sufrido. Después de ponerme primero en la salida, creía que con aire limpio y guardando muchísima gasolina y rueda iba a poder extender la vida del neumático medio, pero seguimos sufriendo y teniendo problemas de degradación del neumático delantero. Tenemos que trabajar, porque la próxima vez que me encuentre primero no me gustaría que me adelantasen con esa facilidad", señaló en sus declaraciones tras la carrera.

Además, explicó cómo fue su carrera después de que Norris le devolviese el adelantamiento. "A partir de ahí, es todo mucho más complicado: con tráfico, con la dura, sin poder adelantar. He visto que me he puesto tercero y a partir de ahí he podido imponer mi ritmo e ir más cómodo con la rueda dura. He podido ir tercero con comodidad hasta que ha llegado la lluvia, que ha cambiado todo. Había que mantenerse en pista con el neumático duro, que no era fácil. Hemos acertado en el momento de parar y nos hemos aprovechado", apuntó.

"Se ha puesto a llover en el primer y el segundo sector, mientras que el tercero se ha mantenido seco durante un par de vueltas. Ha llegado un momento en el que el primer y el segundo sector estaban tan mojados que los que íbamos con la rueda dura no podíamos mantener el coche en pista, mientras que los de la media tenían bastante más 'grip'. Tenía que parar, porque una vuelta más y me chocaba. He parado, los de la media han intentado alargar una vuelta más y ahí es cuando hemos hecho la llamada perfecta para box", afirmó.

Alonso: "La suerte nos hizo esquivar un podio"

El piloto español Fernando Alonso ha asegurado que a pesar de que la "suerte" de la lluvia les ha hecho "esquivar un podio" en el Gran Premio de Rusia, donde ha terminado sexto, ha sido "la mejor carrera del año en cuanto a prestaciones", y espera que puedan mantener ese "pelín extra" para las próximas citas del Mundial de Fórmula 1.

"Íbamos muy bien en seco, parecido a 'Checo' hasta la parada, hemos adelantado a Verstappen... Hemos tenido buen ritmo hoy. Cuando empezó a llover y seguíamos con las de seco, me sentí muy bien y adelanté a 'Checo' y a Carlos, estábamos en posiciones de podio. Luego en una vuelta llovía en la curva 5, en otra llovía en la curva 3, en otra no llovía... Tiras una moneda al aire" afirmaba.