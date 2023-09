Verstappen domina en los libres de Japón con los Ferrari pisándole los talones

El neerlandés Max Verstappen marcó, como en Libres 1, el mejor tiempo de la segunda hora de entrenamientos, con un tiempo de 1:30.688 que demostró que Red Bull ha dejado atrás, con él al volante, los problemas que sufrió hace una semana en Singapur y se postula como el gran favorito a la victoria en el Gran Premio de Japón.

Eso sí, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sigue sufriendo y no encontró con facilidad un buen tiempo de vuelta en unos Libres 2 que, al coincidir con la hora de inicio de la clasificación, los equipos aprovecharon para hacer simulación de esta.

Y al contrario que su compañero Verstappen, líder del campeonato con el camino despejado a su tercer título consecutivo y poseedor de la mayor racha de victorias consecutivas de la F1 -diez- que se cortó en Singapur, el piloto tapatío no pudo firmar una buena vuelta y finalizó la sesión en novena posición a 1,022 segundos de su compañero de equipo.

Con Pérez desdibujado fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) los que acabaron detrás del neerlandés, pero lejos, a 320 y 464 milésimas, respectivamente, de un primer tiempo inalcanzable para quien no fuera Verstappen.

Lejos quedan para Max las dudas de Singapur, cuando Red Bull firmó el peor resultado en clasificación desde Rusia 2018, con ambos coches fuera de la Q3 que da acceso a la lucha por la pole.

El español Carlos Sainz no pudo repetir las sensaciones de Singapur y Monza, donde firmó las poles en clasificación, y en un circuito que se atisba más complicado para las características de su Ferrari quedó cuarto en Libres 2 a 549 milésimas de Verstappen.

?? RED FLAG ??



Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall



The session will not be resumed #JapaneseGP#F1pic.twitter.com/WVS5JCTn1R