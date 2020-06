La F1 regresará el 5 de julio en Austria; el GP de España se disputará el 16 de agosto

La Fórmula 1 anunció este martes las ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020, después del aplazamiento al que se vio obligado el Campeonato del Mundo por la pandemia de COVID-19.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo