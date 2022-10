Pedro Martínez De la Rosa firma por Aston Martin

El español de Fórmula Uno Pedro de la Rosa ha sido designado embajador de Aston Martin, equipo en el que correrá Fernando Alonso en 2023, por lo que es "el momento perfecto" para unirse a la escudería, ha afirmado el expiloto. De la Rosa "se encargará de las comunicaciones, los medios de comunicación, las relaciones públicas, el márketing, la promoción, el comercio y el asesoramiento general" del equipo, ha indicado este en un comunicado.

NEWS: We are delighted to announce the appointment of @PedrodelaRosa1 as @AstonMartinF1 Team Ambassador.



