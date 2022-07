La parada en boxes que no convenció a Carlos Sainz fue "por seguridad" según Mattia Binotto

Carlos Sainz se marcó un carrerón remontando ni más ni menos que 14 posiciones en la carrera pese a que su equipo no estuvo acertado ni en la parada en boxes ni en la estrategia. Tanto es así que el propio Sainz tuvo que responder por radio a la órden de parar a cambiar los neumáticos con un alto y claro "no, no ahora no". Ese mensaje de su ingeniero fue justo en la pelea que mantenía el español con Sergio Pérez por la tercera plaza.

??????????????????#FranciaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/1uENOX6KMY — DAZN España (@DAZN_ES) July 24, 2022

Sainz consiguió pasar en pista al piloto de RedBull pero tenía que tener en cuenta la sanción de cinco segundos por 'unsafe release' en la primera parada en boxes que realizó. Además, el español estaba remontando puestos, en posiciones de podio, y con un ritmo muy bueno. Sin embargo, en Ferrari tenían claro que debía parar si quería llegar al final de la carrera.

"No sé si es la estrategia correcta la que hemos elegido" se quejó por radio Sainz tras cumplir la sanción de cinco segundos y regresar a la pista en sexta posición.

??? A @Carlossainz55 no le termina de cuadrar la estrategia que han decidido desde el muro de Ferrari...#FranciaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/vCulLK3lVR — DAZN España (@DAZN_ES) July 24, 2022

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, explicó que la parada de Sainz fue meramente por seguridad: "Estamos muy seguros que fue la mejor decisión, lo correcto, porque no estábamos seguros de que pudiera llegar al final de la carrera con ese juego de medios, y por seguridad era lo mejor".

"Además con el ritmo de desgaste que llevaba, más los cinco segundos de sanción, no hubiera podido aguantar el tercero ante Russell y Checo, no llevaba el ritmo como para abrir ese hueco, con lo que intentamos esa nueva parada para probar y asegurar unos puntos muy importante para el equipo y para él, además de la vuelta rápida. En el calor de la carrera, Carlos no tenía toda la información como para juzgar la situación", aclaró.

"Salimos con confianza total en nuestro coche y pilotos", dijo Binotto. "Hicimos la pole, la vuelta rápida y éramos líderes, lo que demuestra la fortaleza del equipo. Tenemos que sonreír porque Hungría va a ser como Francia, y hay que ser posotivos porque nuestro objetivo no solo es ganar, sino el doblete".