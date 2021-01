Montezemolo: "Ojalá Michael Schumacher pueda compartir el éxito de su hijo desde casa"

El expresidente de la escudería FerrariLuca di Montezemolo ha tratado de rebajar las expectativas en el año de debut del piloto alemán de Fórmula 1 Mick Schumacher y ha mostrado su deseo de que su padre Michael, heptacampeón mundial, pueda "compartir el éxito de su hijo desde casa".

"El nombre no es suficiente para ganar, hace falta más. Es bueno dejar a Mick pilotar en Haas, en un equipo de segunda fila y sin presión. Es importante que crezca allí, gane experiencia y progrese", valoró Di Montezemolo en una entrevista a la revista Sport Bild.

Mick Schumacher disputará su primera carrera en la categoría reina del automovilismo el 28 de marzo en Baréin. Su padre celebró su regreso al circuito en el desierto de Sakhir en 2010, cuando corrió para el equipo Mercedes durante tres años antes de despedirse definitivamente de la competición.

I miss racing. I can’t WAIT for this season to begin! Enjoy your weekend guys ✌️ @HaasF1Team#FDApic.twitter.com/pVDvOZjxLb