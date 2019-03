Leclerc admite que Ferrari le pidió que no adelantara a Vettel

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) admitió tras el Gran Premio de Australia que la escudería italiana le pidió "guardar las posiciones" y no intentar el adelantamiento de su compañero alemán Sebastian Vettel, que iba más lento que él y acabó por delante la carrera.

"Tenía más ritmo, pero el equipo nos pidió que guardáramos posiciones. Había más que perder que ganar, así que no me quejo", dijo Leclerc, que acabó quinto la carrera en Melbourne, justo por detrás de su compañero.

Vettel perdió su plaza de podio a manos del holandés Max Verstappen (Red Bull), que le adelantó antes de que se le acercara Leclerc, y que preguntó a través de la radio el motivo de su pérdida de ritmo, algo que no le lograron aclarar desde los talleres.

"No hemos sido lo suficientemente rápidos", admitió Vettel, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull entre 2010 y 2013, que era el teórico favorito tras los tests de pretemporada, en los cuales Ferrari pareció ser el equipo más rápido por delante de los Mercedes, que no obstante dominaron la clasificación y la carrera en la primera cita de 2019.

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que tuvo que abandonar en el Gran Premio de Australia al romperse su motor, dijo que fue "un fin de semana lleno de mala suerte" y aseguró que de no haberse roto podría haber entrado en los puntos.

"Me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte, todos los problemas que podía haber tenido me han tocado, ojalá sea el final de la mala suerte del año y en Baréin pueda puntuar", explicó Sainz tras la carrera que tuvo que abandonar en la undécima vuelta, cuando había recuperado cuatro puestos e iba decimocuarto.

El piloto madrileño salió desde el puesto 18 después de haberse encontrado con un Williams parado en su vuelta rápida de la clasificación, y vio cancelada su remontada por el fallo de la unidad de potencia Renault de su McLaren. "Desde luego estábamos remontando, haciendo la carrera que se me había pedido, pero esto es Fórmula Uno, son los coches", añadió Sainz.

El español apuntó a un fallo de la unidad MGU-K de su motor, aunque admitió que no lo conocía en concreto porque no había pasado por los talleres, y lamentó haber visto truncada su remontada. "Me ha obligado a abandonar, una pena porque la carrera había ido bien, me había metido en la pelea por los puntos y pasé a (Lance) Stroll que ha acabado puntuando. Eso demuestra que los puntos eran posibles después de esa salida", señaló Carlos Sainz.