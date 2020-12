Geroge Russell sigue dominando en Sakhir en los segundos entrenamientos libres

El inglés George Russell, que sustituye en Mercedes a su compatriota el séptuple campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton (positivo en covid-19) y que ya lo había hecho en el primero, también marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo ensayo libre para el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del certamen, que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó tercero.

En la mejor de sus 48 vueltas, Russell, de 22 años y desde 2019 piloto de Williams, cubrió los 3.543 metros de la pista bareiní en 54 segundos y 71 milésimas, 128 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull). En una sesión en la que el tercer tiempo lo marcó 'Checo', que se quedó a décima y media; y el décimo lo firmó el español Carlos Sainz (McLaren), a medio segundo del inglés. Que, al igual que el resto, marcó su mejor tiempo en la noche arábiga con neumático blando; y antes de que todos ensayaran las tandas largas.

El inglés mejoró en más de seis décimas al otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, al que se le suprimió el tiempo de la que hubiese sido la mejor vuelta de la sesión, por salirse por completo en la octava de las 11 curvas. Se tuvo que conformar con el undécimo crono, que había marcado previamente con el neumático duro.

Bottas es segundo en el Mundial, con doce puntos de ventaja sobre Verstappen, a falta de dos carreras: la repetición de Baréin y la de Abu Dabi, el próximo fin de semana, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

En la reducida pista del desierto -en su anillo exterior, casi dos kilómetros más corto que el que alberga habitualmente el Gran Premio de Baréin- 'Checo', quinto en el Mundial, con 100 puntos, dio 52 vueltas y se inscribió tercero en la tabla de tiempos del segundo entrenamiento, a 153 milésimas de Russell.

