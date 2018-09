VUELTA 61: Victoria de Hamilton en Marina Bay que ya tiene 40 puntos de ventaja en la general del Mundial sobre el alemán Sebastian Vettel, que solo ha podido ser tercero en Singapur. Verstappen subió al segundo cajón del podio. Excepcional carrera de Fernando Alonso y Carlos Sainz que acabaron en séptima y octava posición respectivamente.



VUELTA 58: Emoción en estas últimas vueltas en la lucha por la cuarta plaza entre los dos finlandeses que se encuentran separados por menos de medio segundo en la pista. Bottas defiende esa cuarta posición con Raikkonen al acecho.



VUELTA 56: Hamilton puede sentenciar el Mundial gracias a su victoria en Singapur y el segundo puesto de Verstappen que le van a permitir aumentar en 10 puntos más su renta sobre Vettel en la general. Se le va un año más el campeonato a Ferrari.



VUELTA 50: Vuelta rápida para Ricciardo en carrera. Alonso sigue séptimo con 18 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz que es octavo.



VUELTA 47: Penalizado con 5 segundos Sirotkin. Hamilton va a por la victoria y tiene ya algo más de 3 segundos sobre Verstappen.



VUELTA 41: Alonso ha parado en boxes y ha mantenido la séptima plaza. Muy buenos puntos se va a llevar el asturiano en Singapur.



VUELTA 40: Sancionado con un drive through Sergio Pérez por su maniobra con Sirotkin. Marcha decimoséptimo el mexicano que finalmente ha aguantado en carrera.



VUELTA 38: Preciosa pelea entre Grosjean y Sirotkin con Hamilton metido entre medio que ha podido librar sin problemas. Para Carlos Sainz en boxes y sale en décima posición. Gran maniobra del madrileño que si no tiene ningún problema va a terminar en los puntos.



VUELTA 34: Va a tener que abandonar Checo Pérez que se ha tocado con Sirotkin. Alonso y Sainz siguen sin parar y continúan en séptima y octava posición.



VUELTA 27: Preciosa maniobra de Leclrec para meterse en los puntos con un gran adelantamiento sobre Gasly. Entra Ricciardo a cambiar neumáticos y sale en sexta posición. Hamilton recupera la primera plaza.



VUELTA 23: Para también Raikkonen que sale por detrás de Bottas. Ahora mismo Ricciardo, que es el único de los de arriba que no ha parado, lidera la carrera.



VUELTA 18: Ha entrado Verstappen que ha hecho una parada muy buena y ha salido por delante de Vettel. Que buena maniobra en boxes de Res Bull para ganar una posición en pista.



VUELTA 15: Entra Vettel en boxes que va a intentar el undercut, buena parada del alemán que ha puesto neumático ultrablando. También ha parado Hartley. Entra Hamilton que se ha asustado y quiere evitar cualquier sopresa en la carrera. Ahora mismo líder Verstappen.



VUELTA 11: Solo un segundo de ventaja tiene Hamilton con respecto a Vettel y poco más de dos sobre Verstappen. Muy grande el pelotón de monoplazas en Singapur porque todos están intentando ahorrar neumáticos al máximo.



VUELTA 9: Tiran los coches para intentar abrir hueco con sus perseguidores y apurar sus paradas para intentar entrar solo una vez en boxes. Recordamos que el tiempo que se tarda en el pitlane en Singapur es el más alto del Mundial de hay la importancia de hacer el menor número posible de paradas.



VUELTA 5: Se reinicia la carrera con Hamilton en cabeza por delante de Vettel y de Verstappen.



VUELTA 4: Nueva vuelta tras el coche de seguridad. Ha parado el Williams de Sirotkin que intentará pescar en río revuelto si hay una carrera movida. Se va a relanzar la prueba.



VUELTA 2: Sigue en pista el safety car, mientras sacan de pista con una grúa el monoplaza de Estaban Ocon. No ha aprovechado nadie para pasar por boxes porque se trata de las primeras vueltas.



VUELTA 1: Arranca el Gran Premio de Singapur. Salen muy bien Hamilton, Verstappen y Vettel. Bottas consigue pasar a Raikkonen y Vettel a Verstappen tras una intensas primeras curvas. Alonso es noveno y Sainz es décimo. Los han ganado posición. Primer incidente y primer coche de seguridad. Se han tocado los dos Force India y el francés Estaban Ocon se ha ido contra el muro y ha quedado fuera de carrera.



VUELTA 0: Todo listo en Marina Bay para la disputa de la decimoquinta prueba del Mundial 2018 de la Fórmula 1. Cita noctura en Singapur con Hamilton en la pole por delante de Verstappen, Vettel y Bottas. Se prevee coche de seguridad en un circuito muy igualado. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán los puntos desde la undécima y la duodécima posición.