Fórmula 1/GP Países Bajos.- Carlos Sainz: "Hubiese firmado ser sexto antes de la clasificación"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) dio por bueno el sexto puesto en la parrilla del Gran Premio de Países Bajos aunque llegó porque los demás fallaron, ya que está viviendo un fin de semana "regular" sin tener mucha fe en la carrera del domingo.

"Incluso un poco mejor de lo esperado, hemos ido el fin de semana a pie cambiado. Ha sido un fin de semana difícil hasta ahora, parecía que íbamos a estar fuera de la Q3. Hemos acertado más o menos con las estrategias y al final, sextos, lo hubiese firmado antes de la clasificación. En estos circuitos de carga alta, mucha curva, no vamos bien. Habrá que saber sufrir", dijo.

El madrileño apuntó en declaraciones a Dazn que la sesión del sábado fue mejor de lo esperado, "bien ejecutada" ante los peligros que se vieron con dos banderas rojas en la Q3 y un asfalto mojado y seco. "No es que me haya encontrado cómodo, es que los demás han ido fallando y nosotros no. Ha sido una clasificación bien ejecutada pero este fin de semana estamos yendo regular", afirmó.

"Mañana no lo sé. Sólo he hecho los libres 2, acabar entre los 6-8 primeros es donde nos tenemos que centrar", añadió un Sainz que vuelve del parón de verano con las mismas dudas con su coche.