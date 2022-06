Checo Pérez comienza mandando en Baku; Alonso ilusiona con un quinto puesto

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) ha dominado la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) ha arrancado en cuarta posición y Fernando Alonso (Alpine) ha sorprendido con un quinto puesto tras los Red Bull y los Ferrari.

Un 1:45.476 valió a 'Checo' para ponerse al frente de la tabla de tiempos de los Libres 1 con una décima de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y tres sobre su compañero de equipo y líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen.

Sainz, por su parte, se quedó a medio segundo del dominador de la sesión para terminar cuarto. Con los Mercedes a más de un segundo de los coches de la 'Scuderia' y la marca energética, Alonso fue el primero del resto, todo tras apurar los últimos minutos con el neumático blando.

?? FP1 CLASSIFICATION ??



Last year's Baku winner leads the way as Checo takes P1 ??



As the @AlphaTauriF1 duo both record the most laps of anyone in that session ??#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/RZPtq0ZTBH