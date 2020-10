Cancelado definitivamente por culpa del coronavirus el GP de Vietnam

Los organizadores del Gran Premio de Fórmula Uno de Vietnam anunciaron este viernes la cancelación definitiva del evento para este año debido a la pandemia de la covid-19, que deja al país asiático sin el escaparate que suponía acoger por primera vez esta competición.

“Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar para nosotros pero finalmente era la única solución después de revisar todos los criterios de seguridad y de eficiencia bajo las condiciones actuales”, declaró en un comunicado Le Ngoc Chi, directora de la sociedad Vietnam Grand Prix Corporation.

CANCELLATION OF THE 2020 FORMULA 1 VIETNAM GRAND PRIX



This has been an extremely difficult but necessary decision to reach in view of the continued uncertainty caused by the global coronavirus pandemic.



For more information, please visit https://t.co/KonnhM5ZFi. pic.twitter.com/DA2xJuTfmr