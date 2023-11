Alonso: "Me voy con buen sabor de boca porque en la primera curva pensé que todo había acabado"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la primera vuelta de la "durísima" carrera del Gran Premio de Las Vegas ha sido "un poco lotería", y ha explicado que "hay que mirar" el "producto blanco" que puso en peligro la seguridad de los pilotos en la curva 1.

"Con el neumático duro siempre nos cuesta. Hoy ha habido 'graining' delantero, trasero... Si no tenías de delante, tenías detrás. Ha sido una carrera durísima con neumáticos que se nos han quedado duros para nosotros", señaló en declaraciones a DAZN tras la prueba.

Verstappen siempre gana Carrera accidentada y extraña, pero muy bonita. Verstappen ganó, Leclerc le robó la segunda plaza a Checo Pérez justo al final. Sainz fue sexto y Alonso noveno. 19 nov 2023 - 06:47

Además, explicó las dificultades con las que se han encontrado los pilotos durante el primer tramo. "La primera vuelta ha sido un poco lotería con las ruedas frías. Y luego, con los parches de aceite que había en el interior de la curva 1, había como un producto blanco que todos los que hemos empezado por el interior hemos recogido y hemos llegado a la curva 1 y hemos bloqueado. Es algo que hay que mirar", manifestó.

"Eso de que tengamos que pasar por zonas de aceite con coches que han dejado todo el aceite ahí una hora antes de la carrera es algo que hay que mejorar para el futuro. Ya ha sido complicado salir con neumáticos fríos y una curva 1 tan complicada, pero a partir de ahí, cabeza abajo, buena remontada, limitando daños y remontando desde el penúltimo al sexto, así que no ha ido mal", añadió.

Por último, el madrileño aseguró que la recta "se hace un poco larga". "Llegamos muy rápido a final de recta, y hay momentos que con rueda fría no sabes si el coche va a parar, no va a parar... Cuando calientas neumáticos está bien. Para mí hay una curva, que es la 11-12, donde se ha chocado Lando -Norris-, que es bastante peligrosa, que igual para el futuro hay que recalibrar un poco. El resto, es un circuito más de carreras que de 'qualy'", finalizó.

Fernando Alonso, contento con su novena posición

Fernando Alonso (Aston Martin), que ha finalizado noveno este domingo en el Gran Premio de Las Vegas, ha asegurado que han hecho "más" de lo que pensaban hacer, sobre todo porque después del trompo sufrido en la primera curva pensaba que su carrera "se había acabado".

"Salí bien, pero en la primera curva creo que hice trompo o no sé si me toqué con alguien o no, todavía no vi la repetición, pero perdí el coche ahí. Cuando vi al Alfa Romeo justo en frente de mí, pensé que la carrera ya se había acabado, pero luego, con el 'safety car', pude entrar un poco en la lucha y sumar puntos. Al final, me deja con buen sabor de boca, porque en la primera curva pensé que se había acabado", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el asturiano es optimista con el resultado. "Hemos hecho, yo creo, más de lo que pensábamos. Lance, saliendo desde el puesto 19, acabar quinto es 'top'. Hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más. Pero, dentro de lo que cabe, décimos en la crono, novenos ahora en carrera, los dos coches en los puntos... Hay que ver el lado positivo", apuntó.

Por último, indicó que en la última carrera del año, en Abu Dabi, tratará de "disfrutar". "Hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido algunos adelantamientos. Ahora al final con Gasly; con Carlos -Sainz-, que nos hemos pasado y repasado alguna vez; con Hamilton... Estábamos más o menos en batalla y creo que es un punto positivo para el coche", finalizó