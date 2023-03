Alonso, tras su sanción: "Que me quiten lo 'bailao', he disfrutado del podio; la FIA no ha quedado muy bien"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) terminó tercero este domingo el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial, pero tras celebrar su podio 100 llegó la noticia de una sanción de 10 segundos porque un mecánico tocó su monoplaza durante la sanción de 5 segundos que cumplía en 'boxes'.

En declaraciones a Dazn, el asturiano se mostró contento por haber celebrado el podio, aunque luego se lo hayan quitado: "Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, el champagne, de tener a todos nuestros sponsors en el podio", aunque también se acordó de los organizadores: "Después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente...".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Recado a la FIA que no se quedó ahí: "Que me quiten lo bailao, he disfrutado del podio. La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal".

El doble campeón del mundo de Fórmula 1 no descartó que su equipo Aston Martin presente una reclamación: "Estamos viendo ahora porque el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización".

Alonso llegó a reconocer que si le llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización "hubiera tirado más". Justamente en ese momento apareció Russell. El piloto de Mercedes es finalmente quien es tercero en el GP de Arabia Saudí.