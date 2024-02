Waterpolo/Selección.- Miki Oca: "Salir de Doha con medalla es para estar muy orgullosos"

El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, aseguró que el bronce logrado en el Campeonato del Mundo de Doha (Catar) al superar a Grecia (10-9) en el duelo por el tercer y cuarto puesto es para estar "orgullosos" y destacó al alto nivel del equipo heleno, al que ganaron con más facilidad en la fase de grupos de este torneo.

"Los que llevamos muchos años en el deporte sabemos que en todos los campeonatos pasan cosas así y que las oscilaciones en los podios son brutales. Y esa misma oscilación se produce en cada partido y en cada campeonato, es normal. Todos los equipos tienen mucho nivel, tenemos que estar muy satisfechos de salir de aquí con una medalla. La verdad es que para estar muy orgullosos", aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Miki Oca, en este sentido, quiso dejar claro que el nivel de Grecia es altísimo y pidió, de alguna manera, que no se menosprecie el trabajo hecho por sus jugadoras. "Lo que me gustaría, de verdad, es que valorásemos todos al rival, también. Grecia es un equipazo y juega muy bien. Cuando decimos que vamos tres arriba y nos remontan, parece que es que hemos hecho mal las cosas. Y no, es que tenemos delante a un equipazo", valoró.

"Grecia se ha quedado fuera de la final en los penaltis y tiene mucha calidad. Aunque vayas tres arriba, son capaces de remontarte. Salir de aquí con la victoria es muy importante, en un partido muy complicado contra un rival que juega muy bien. Nos llevamos a engaño por los últimos resultados contra ellas, pero también nosotros, a nivel interno, sabemos que eso no es real y que no es la diferencia rival entre España y Grecia", explicó en este mismo sentido.

En cuanto a la última jugada, con gol sobre la bocina de Elena Ruiz, Oca explicó cómo la vivió. "Ellas piden tiempo muerto con 7 segundos y tratan de buscar el gol con ataque de siete jugadoras, incluida la portera, pero ésta se mete en la zona de dos metros y el árbitro lo ha señalado. Nos ha quedado una posesión con 2 segundos y hemos intentado lanzar, nos han ido a hacer una expulsión pero hemos cogido el rebote y Elena, sobre la bocina, ha lanzado y no le ha temblado el pulso desde 14 metros", celebró.

"Ahora a disfrutar del bronce. Hemos tenido dos competiciones seguidas, hay muchas tensión en las competiciones y vamos a descansar y a disfrutar de esta medalla. Por lo menos, unos días. Y, por supuesto, ya estamos con la cabeza puesta en la preparación de París", apuntó el seleccionador, de cara a la cita olímpica de París 2024 de este verano.