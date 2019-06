Víctor Font: "Sin duda haría todo lo posible por fichar a De Ligt"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado este miércoles que haría "todo lo posible" por fichar al central del Ajax de Amsterdam Matthijs de Ligt, ya que lo vería como un "acierto" y daría continuidad al estilo impulsado por Johan Cruyff o Pep Guardiola, el mismo que cree que se está perdiendo en el mandato de Josep Maria Bartomeu.

"Sin duda haría todo lo posible por ficharlo, es uno de los talentos únicos que hay en el mercado, tiene una proyección espectacular y es una buena pieza renovar a la generación actual, en eso coinciden los técnicos y los entendidos", manifestó.

Font acudió a la presentación del libro del periodista Antoni Bassas en el que explica el Barça del futuro que promueve y que imagina el propio precandidato ('Víctor Font, construïm el Barça del futur').

"Espero que el club tenga acierto y logre el fichaje. Si al final De Ligt no viene será que desde el punto de vista deportivo no se ha gestionado bien. No creo que sea por dinero, sino por un tema de proyecto deportivo. Pero esperemos que pueda venir al final", auguró.

Entiende que la base del juego debe ser "la idea de Cruyff y la radicalidad en esa idea", y más cuando se marche Leo Messi. "Ojalá se alargue mucho, creo que a Messi le quedan unos buenos años, pero en los próximos diez se va a tener que retirar. Entonces tenemos que ser muy fieles a la idea y al estilo de fútbol que nos ha convertido en el mejor equipo de la historia en los últimos años", opinó.

Y es que se mostró contrario a la gestión de la Junta Directiva actual. "Pienso que se está gestionando con la inercia de un proceso que tiene a Messi en el campo y con el 'seguimos ganando', y si suena la flauta puede caer una 'Champions', pero con un problema de fondo que es el de la idea de juego", comentó.

Apuntó, en este sentido, a la figura del manager general deportivo, Pep Segura. "Tener a una persona que seguro que es muy válido, gran trabajador y profesional, como Pep Segura liderando el modelo de fútbol no es compatible con salir a defender el mismo sistema. Es la raíz de algunas de las decisiones que se toman y que no entendemos", lamentó.

Por otro lado, se mostró preparado para presentarse a unas elecciones presidenciales en el club blaugrana, aunque no cree que Bartomeu las convoque antes de 2021. "Quien está gobernando no está con la voluntad de asumir riesgos, pero cuanto antes sean las elecciones, mejor", aseguró.