Teresa Portela, en COPE: "En la final pensaba en lo que me dijo mi hija: 'Mami, quiero que ganes'"

Teresa Portela escucha en El Partidazo de COPE la narración de su medalla

"Todavía me cuesta asimilarlo, ganar una medalla es un momento mágico y escucharlo así aún me pone más los pelos de punta".

"El que la sigue, la consigue. Venia aquí para vivir un sueño y poder participar en mis sextos juegos. Era consciente de que venía de un campeonato del mundo en el que había conseguido medalla de bronce y podía soñar con una medalla pero con la pandemia de por medio, necesitaba poder medirme y verme en la eliminatoria. Vi que había opciones y pensaba que mi momento podía llegar".

"Llegué contenta cuando acabé la regata, para mí era importante quedarme satisfecha. Di todo lo que tenía".

??‍?? @teriportela, medalla de plata en K1-200 en los #JuegosOlimpicos



?? "Haber logrado la plata es increíble. Todavía me cuesta asimilarlo"



?? "Es un momento mágico. Escuchar la narración me pone los pelos de punta"#PartidazoCOPE#Tokyo2020pic.twitter.com/wTMVZOZPxT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 3, 2021

París 2024

"Cada competición y cada entrenamiento los vivo como lo último que hago. Llegar hasta aquí era un premio absoluto y poder estar en otra final olímpica era increíble".

"Entre las mejores al final nos separan milésimas y muy poca diferencia. Ser medalla o no serlo, no quita que pueda seguir estando entre las mejores. Hay Teresa para rato. Yo buscaba llegar hasta aquí para disfrutar este momento y para seguir hasta París. Disfrutar es desconectar y luego otra vez a seguir disfrutando, el piragüismo me apasiona, me gusta lo que hago, hay días difíciles pero me gusta lo que hago ¿Por qué no voy a seguir si me veo entre las mejores?".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??‍?? @teriportela, medalla de plata en K1-200 en los #JuegosOlimpicos



?? "Quería ganar esta medalla y ahora es el momento de desconectar y descansar"



?? "Y después hay que seguir. Me gusta lo que hago y #Paris2024 es una motivación más"#PartidazoCOPE#Tokyo2020pic.twitter.com/TMelLVf82X — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 3, 2021

Deportista española con más participaciones en los Juegos

"Jamás pensé que iba a participar en seis Juegos Olímpicos, si alguien me lo llega a decir en mis primeras Olimpiadas de Sídney lo tacharía de loco. Siento que estoy viviendo un sueño, esto es algo que jamás imagine".

“Mami, quiero que ganes”

"Es la primera vez que estoy tanto tiempo separada de mi hija, gestionar estas emociones es muy complicado. Cuando me marché a Japón me dijo: “Mami quiero que ganes”. Y eso es lo que tenía en mi cabeza en la final. No sabía si iba a ganar o no pero iba a hacer lo posible".

??‍?? @teriportela, medalla de plata en K1-200 en los #JuegosOlimpicos



??‍?? "Es la primera vez que he estado separada tanto tiempo de mi hija"



?? "Cuando me marché me dijo: 'Mami, quiero que ganes'. Y eso era lo que tenía en mi cabeza"#PartidazoCOPE#Tokyo2020pic.twitter.com/M7r1cKGy3j — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 3, 2021