¿Qué implica la sanción de la AMA sobre Rusia? ¿Pasará la FIFA el castigo por alto?

Uno de los asuntos del día es la grave sanción que ha impuesto la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) a Rusia durante los próximos cuatro años, excluida de grandes eventos deportivos, como Juegos Olímpicos o Mundiales. La AMA ha confirmado que en Rusía existía una trama de "dopaje de estado". Los deportistas no podrán participar bajo la bandera y el himno de Rusia aunque sí podrían participar como deportistas neutrales, después de comprobar que están limpias.

Ignacio Romo es médico y especialista en medicina deportiva y aclaró en El Partidazo de COPE en qué consistía este 'dopaje de estado' en el que Rusia, en todas sus formas ha tapado una trama de dopping que afecta a casi trescientos deportistas a lo largo de cuatro años: "Más que de dopaje de estado ha sido corrupción. Se levantó una sanción esperando que Rusia iba a entregar información que tenía al respecto, pero esos archivos habían sido falseados y alterados. La sanción es totalmente justa, es la demostración de que en Rusia ha habido dopaje organizado durante años. Se habla entre 2011 y 2015 pero seguramente esto venga desde la URSS. En los JJOO de Moscú se habla de los Juegos con más dopados de la historia".

Se sabe que hay 298 deportistas dopados, son los nombres que quería tener la AMA y no lo ha conseguido. Los que acudan a Tokio son sólo los que hayan podido demostrar que están controlados y se someten a controles antidopaje, y competirán bajo la a ANA (Atletas Neutralizados Autorizados), a nivel individual. No podrán competir en deportes de equipo. "Dudo que Rusia pueda ser castigada por la FIFA, que ha sido más tibia con el asunto del dopaje", dijo Romo.

El atleta Ángel David Rodríguez opinó que "siempre se contaba que los rusos hacían cosas raras que iban más allá de dopaje. He competido contra gente que no me llamó la atención, pero había atletas que sí. Recuerdo un campeón del mundo de 60 metros que compitió durante tres años y desapareció, quizás fuera metido en cuarentena".