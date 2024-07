JJ.OO/París.- Blanco elude la polémica sobre el baloncesto masculino, pero admite que "hay cosas que se pueden mejorar"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, no quiso entrar este martes en la polémica sobre el baloncesto masculino, después de las quejas del seleccionador Sergio Scariolo por no poder entrenar "en condiciones" para preparar el debut este sábado en los Juegos Olímpicos de París ante Australia.

"Las horas de entrenamiento las distribuye el comité organizador. A veces hay algunas que verdaderamente no son las mejores. Nosotros hemos intentado cambiar algunos de los horarios a través del jefe de misión para entrenar mejor, pero esto es lo que pasa en los Juegos. Hay muchas cosas buenas, pero hay otras que, a la hora de la verdad, se pueden mejorar", declaró Blanco en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Villa Olímpica.

Este martes, tras el partido en Madrid ante Puerto Rico, Sergio Scariolo mostró su disconformidad por no poder trabajar del mejor modo en la cita olímpica, a la que viajan este jueves. "No lo sé, me gustaría saberlo, pero la realidad del jueves y del viernes es realmente muy preocupante, muy preocupante. No tenemos en este momento la posibilidad de entrenar en condiciones justo los dos días antes del primer partido de la Olimpiada", lamentó.