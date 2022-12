Jeremiah Johnson, jugador de fútbol americano de 12 años, acusado de mentir sobre su edad

El fútbol americano es uno de los deportes en los que más importa el físico, y más teniendo en cuenta las edades tempranas en las que empiezan a jugar. Por ejemplo, a los 12 años, en pleno desarrollo del cuerpo de los jugadores.

Es precisamente la edad que Jeremiah Johnson alega tener y, de hecho, es la categoría en la que ha conseguido ser el MVP (jugador más valorado) del Youth National Championship en las edades de 12 años o menos. Sin embargo, en las redes ha existido suspicacia al respecto.

THIS KID IS REALLY ONLY 12 YEARS OLD ?? (via callme_mr.4x_/IG, hoodnews24/TT) pic.twitter.com/ScOuSXjZaM

En concreto, las razones para dudar al respecto del jugador de Fort Worth, Texas radican tanto en su vello facial como en el tatuaje que luce en su cuerpo. Esto ha llegado hasta el punto que un jugador de la propia NFL, Ty Hill de los Miami Dolphins, haya hecho bromas sobre la edad de Johnson.

If that 12 year old really 12 my son not playing football, these kids built different ??