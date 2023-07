Hungría se lleva el oro en waterpolo por cuarta vez consecutiva.

Hungría, con la actuación estelar de su meta Soma Vogel, que paró cuatro penaltis en la tanda, completó su póquer de títulos mundiales en el torneo masculino de waterpolo, tras derrotar a Grecia (10-10), después de que tuvieran que lanzarse catorce penas máximas.

Los húngaros igualan de esta manera con Italia a títulos mundiales (4), y vuelven a llevarse el oro diez años después, ya que el último lo consiguieron en Barcelona 2013.

Mantuvieron los 'magyares' el margen de seguridad durante todo el primer tiempo. Intensos en ataque, duros en defensa, los centroeuropeos, una de las grandes potencias del concierto mundial, encontraron disparos desde el arco con facilidad.

