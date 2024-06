Fútbol/Champions.- Thibaut Courtois llega a Wembley para ser decisivo: "El míster sabe lo que tiene conmigo"

El portero del Madrid superó dos lesiones para estrenarse en Champions con la final y levantar el trofeo

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois protagonizó una de las grandes historias de la Liga de Campeones esta campaña después de recuperarse de dos lesiones y convencer a Carlo Ancelotti para ser titular en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund, donde fue decisivo con sus intervenciones.

"Ha sido un año muy difícil, con mucho apoyo del vestuario, de los compañeros, del cuerpo técnico, médico, y de los aficionados. Muy feliz y contento, hemos podido cerrar la temporada de esta forma. Cinco veces la portería a cero, no me quejo de terminar así", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El meta belga sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda en el mes de agosto con la que prácticamente decía adiós a la temporada. El Madrid fichó a Kepa Arrizabalaga, pero al meta español también le complicaron las lesiones y fue Andriy Lunin quien, por rendimiento, se ganó el puesto en la portería del Madrid.

Courtois se tomó muy en serio su recuperación, sabiendo que la temporada de los de Ancelotti podía ser larga, pero en marzo, durante un entrenamiento, sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla derecha por la que fue operado. Pese al palo, con el Madrid avanzando de rondas, la final del uno de junio en Wembley fue la motivación de Courtois para recuperar su sitio a lo grande.

El belga pudo entrar en juego en los últimos partidos de Liga, ya sin nada en juego con el título en el bolsillo, pero importantes para coger ritmo, mientras aumentaba el debate con Lunin. Ancelotti alimentó las dudas pero, esta semana, el ucraniano enfermó y fue aislado del resto del equipo por precaución, lo cual pudo ayudar en la decisión, o quizá ya lo tenía claro el técnico.

"Yo estaba tranquilo. El míster sabe lo que tiene conmigo. Lunin ha jugado a un gran nivel y hay que darle lar gracias, pero yo estaba bien los partidos que jugué e hice entrenamientos a un nivel alto. Es lo que ha visto el míster. Tendrás que preguntarle a él si no estuviese enfermo Lunin qué hubiera pasado, pero él confiaba en mí y estoy feliz de devolverle la confianza", afirmó.

Courtois disputó en Londres su quinto partido de la temporada y el primero en Champions, y tuvo intervenciones de mérito ante Adeyemi, Sabitzer y Füllkrug. "No hemos hecho nuestro juego en la primera parte. No presionamos bien, nos hemos salvado de ir perdiendo 2-0 fácil, y en el descanso ha dicho el míster de cambiar a 4-3-3, además nosotros nunca paramos y hemos conseguido marcar. La celebración, con mi familia sobre todo, con la afición que nos ha apoyado. Nos vemos en Cibeles", confesó.