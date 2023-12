Fútbol/Champions.- Carlo Ancelotti: "El único pero es que tenemos que manejar mejor cuando tenemos ventaja"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró el buen rendimiento ofrecido en esta primera parte de la temporada, donde han tenido "continuidad" y donde cree que "el pero" puede estar en que deben "manejar mejor" cuando van por delante en el marcador como les pasó ante el Betis el pasado sábado y este martes ante el Union Berlin, un partido este último donde tuvieron que corregir los pocos centros al área pese a tener a un Joselu que demostró que "es un gran rematador".

"No hay un pero a esta fase de grupos, esta parte de la temporada la hemos hecho muy bien, jugando con continuidad y creo ha mejorado la calidad comparada con el inicio de temporada. En los últimos dos partidos creo que el pero es que tuvimos ventaja y no la gestionamos bien, tenemos que manejarlo mejor, no sólo pensar que con sólo la posesión te puedes llevar a casa el resultado, siempre hay que finalizarla", advirtió Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.

El italiano vio "positivo" del partido que marcase Dani Ceballos "un gol importante" y que tuviese una actuación "completa" y que Joselu mostrase que "es un gran rematador de área". "A veces tenemos que aprovecha más su calidad como hicimos en la segunda parte, y no en la primera, en la que jugamos bien, pero se ha centrado muy poco y cuando tienes un delantero como él tienes que meter siete o ocho centros", reconoció.

De todos modos, actuaciones como la del andaluz o el gallego demuestran que las lesiones que está sufriendo su equipo están siendo "una gran oportunidad para jugadores que en teoría deberían jugar menos y que lo están aprovechando bien".

Sobre el alinear de inicio a Jude Bellingham y mantenerle en el campo pese a tener "una amarilla tonta", el de Reggiolo puntualizó que el inglés está "en una condición física óptima" y que no había "ningún tipo de riesgo". "El único cambio preparado era el de Kroos por Valverde porque estaban un poco cansados y no quería meterles muchos minutos", detalló.

Ancelotti se refirió al tramo final de la primera parte donde fallaron un penalti y encajaron el 1-0. "Les dije a los jugadores que fueron 40 minutos bien jugados y dos de locura, que era un despiste que había que arreglar sin prisa, disfrutando un poco más del juego por fuera", remarcó.

Y sobre el tercer penalti fallado en esta campaña, en esta ocasión por Luka Modric, recordó que "buscar una razón es muy complicado" porque el veterano centrocampista croata "suele ser frío" en estas situaciones y que "entrenarlo tampoco es tan sencillo".