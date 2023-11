Fútbol.- Óscar Mayo: "Una oportunidad de este tipo con tu club y tu ciudad no podía dejarla pasar"

El director general Ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, advierte que ha decidido aceptar la oferta para trabajar en la dirección del Atlético de Madrid porque la considera "una oportunidad muy buena en un proyecto muy ambicioso" que no podía "dejarla pasar" por ser en su club y en su ciudad, y apuntó que su relevo podría venir del "talento interno" que hay en la patronal.

"Es una oportunidad muy buena en mi ciudad y mi club. He dicho que no a muchas otras cosas antes, pero ésta justo me hace sentarme a reflexionar y pensar si era el buen momento. Es una oportunidad en un proyecto ambicioso que me ilusiona mucho y eso no pasa muchas veces en la vida, así que creía que no podía dejarla pasar en este momento", afirmó Óscar Mayo en una entrevista a LaLiga publicada este viernes.

Además, el directivo cree que tanto LaLiga como él tenían que saber "cuándo poner punto y final" a sus proyectos después de siete años. "Este ha sido un año muy intenso con la llegada de EA Sports, el cambio de marca, el proyecto de Netflix y el cambio de grafismos audiovisuales", añadió.

En cuanto a su posible sustituto, Mayo piensa que LaLiga "lo lleva trabajando los últimos meses". "He trabajado de la mano de Javier Gómez (director general corporativo de LaLiga) y el presidente para ver cuál era la estructura ideal para continuar. Me preguntaban y di mi opinión de que esa apuesta por el talento interno que siempre venimos haciendo y hemos visto muchísimos ascensos en todas las áreas en los últimos años, pues ahora en un paso importante", concluyó.