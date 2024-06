Fútbol.- Joan Laporta, sobre el 'caso Negreira': "Sigo con la sensación de que con el Barça se atreve todo el mundo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha admitido tener "la sensación de que con el Barça se atreve todo el mundo", en alusión al 'caso Negreira' después de que la Audiencia de Barcelona haya anulado recientemente el auto del instructor que extendía la investigación sobre él mismo y también sobre los miembros de la Junta Directiva culé durante su mandato presidencial de 2003 a 2010.

"Lo que me ha sorprendido mucho es por qué me investigaban, por qué estiraron tanto el chicle, por qué pasara a un delito de soborno cuando un árbitro no tiene la condición de funcionario público. Solo lo hacen por si me pueden enganchar y porque hay 30 años de margen. Satisfecho sí, pero sigo con esa sensación de que con el Barça se atreve todo el mundo y vale todo con el Barça", declaró a la plataforma televisiva Barça One.

"Estoy satisfecho porque me han desimputado, ya no estoy investigado. Pero la pregunta es por qué lo han hecho", comentó Laporta. "Lo han hecho por lo que el Barça representa, por lo que nosotros representamos. Seguramente por miedo a que no salgan bien las cosas y volver a una etapa gloriosa de la historia del Barça, que la hemos vivido conmigo de presidente", argumentó al respecto.

"Igual con el tema Negreira nos condenan antes de juzgarnos. Hay una campaña orquestada para destrozar la reputación del club y de nuestra directiva y eso crea un escenario. En todos los campos donde íbamos parecía que hemos sobornadoo que hemos comprado partidos cuando en el procedimiento judicial estábamos demostrando que era un asesoramiento arbitral que está documentado con vídeos y con informes que seguramente lo harán otros clubes, que también tenían personas que hacían ese asesoramiento", indicó el presidente blaugrana.

"Y claro, eso quieras o no condiciona. Y han conseguido el objetivo de que nos condicionara y una de esas razones por las que hemos tenido decisiones arbitrales en contra ha sido esa. Y aquí se ha añadido todo el mundo, se ha apuntado todo el mundo para intentar destrozarlo todo", lamentó.

Pese a sus todavía malas sensaciones, confesó estar "agradecido a los socios y socias del Barça que no han caído en esa trampa, en esa campaña orquestada contra la reputación de nuestro club, que se han mantenido firmes y han visto que, como ahora se va esfumando, todos aquellos que nos pusieron en la palestra y que comunicaron todo eso se ve claramente el grado de comunicación y el grado de escándalo que yo quería representar". "Ahora las noticias que desdicen lo que dijeron, a mí me ha costado encontrarlas", apostilló Laporta.

En este sentido, negó que haya rectificaciones de otros clubes ni de los organismos encargados del caso judicial. "No lo espero porque no espero nada de ellos. No esperaba que el Madrid compareciera y que extendiera el sumario seis meses. Esa es una jugada muy sucia y creo que un club como el Madrid no tendría que hacer eso", afirmó.

"Yo creo que para ganar no vale todo. Han intentado jugar esa carta, que además no sé por qué la juegan, porque con ellos generalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Y en ese sentido es un club que está generalmente favorecido por las decisiones arbitrales. Y han jugado así en el 'caso Negreira', han jugado muy sucio. Pero ya no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen", apuntó Laporta.

"Afortunadamente los jueces nos están dando la razón en este tema, y espero que termine como nosotros siempre hemos dicho que iba a terminar. El Barça nunca ha comprado árbitros ni partidos, y saldremos absueltos porque las tesis contrarias no tienen ninguna base", insistió.

"Y además no tienen ninguna manera de comprobarlo porque no existe. Esto ha sido una campaña, repito, orquestada por parte de quienes sabemos para perjudicarnos a nosotros y la reputación del Barça", repitió finalmente el máximo mandatario del club barcelonés.