Fútbol.- Gerard Piqué: "Estamos en el camino de que en cinco años Barça y Real Madrid no puedan competir en Europa"

El exfutbolista y presidente de Kosmos y la Kings League, Gerard Piqué, aseguró que, con el modelo actual del fútbol, FC Barcelona y Real Madrid están "en el camino de que en cinco no puedan competir en Europa", debido a la inexistencias de homogeneidad de las reglas financieras entre las diferentes ligas nacionales, así como porque azulgranas y merengues "se están endeudando".

"No puede ser que haya 70-80 partidos al año, la gente ya no sabe ni que se está jugando, hay mil competiciones que la gente se pierde. Y los futbolistas se lesionan mucho más. Tendrían que juntarse todos a hacer un calendario de menos partidos y más 'premium', para consumir fútbol de más calidad", opinó Piqué durante el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión.

Sin embargo, para el exjugador la solución no es la Superliga Europea que propuso el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apoyado por otros como Joan Laporta. "Es una liga cerrada, y en eso estoy en contra. Hay muchos que se van a quedar fuera y su valor pasa a ser cero, pierdes seguidores. Pasaría a no existir las ligas nacionales, mientras que los equipos de la Superliga crecerían", explicó.

"Se destruiría una parte importante del fútbol como lo entendemos nosotros. Si reduces el calendario, sigues compitiendo y dependen los resultados deportivos, no cortas de golpe progresión. El mérito deportivo tiene que prevalecer, y por eso estoy en contra de la Superliga", argumentó.

No obstante, reiteró que el fútbol actual necesita "cambios", no sabe si "drásticos" y en el "corto plazo", o si serán "más parches para intentar continuar". "Barça y Real Madrid, que ya lo han demostrado y lo han manifestado por activa y por pasiva, están intentando con la Superliga al menos que la gente se dé cuenta y que las grandes federaciones, como son la UEFA y la FIFA, se den cuenta que con esta línea no pueden continuar", apoyó.

"Otros en Europa que en su momento promovieron el movimiento de la Superliga luego se tiraron simplemente porque en Inglaterra se movilizó el país entero, porque aman la Premier League. No querían que sucediera, se asustaron y se tiraron para atrás, pero todos los 'grandes' de Europa están deseando poder hacer algo así. Es una evidencia", aseguró convencido.

Y Piqué se centró en el control económico heterogéneo en las diferentes ligas nacionales europeas. "LaLiga tiene un 'Fair Play' financiero muy estricto y hay otras ligas que tienen uno muy distinto. Además, tienes una competición europea en la que compites contra todos estos equipos que no están regulados. Porque hablan del 'Fair Play' financiero, pero luego miran para otro lado, porque les interesa a nivel político", comento.

"Como no hay una regulación estricta, tú estás expuesto a que los clubes con países detrás cada vez te vayan subiendo más los salarios y utilicen otras vías que pueden ir pagando a los jugadores sin que los pague el club. Así, Barça y Madrid podrían no llegar a competir. No quiero ser pesimista ni mucho menos, y espero que cambie, pero estamos yendo a un camino que dentro de cinco años Barça y Madrid no puedan competir en Europa", agregó.

Además, criticó el reparto económico de los derechos de televisión en LaLiga. "Se reciben dos billones de euros que se reparten entre los equipos y hay clubes que por audiencia no tiene ningún sentido que reciban ese dinero. Es una injusticia, entiendo perfectamente que llegue un Barça o Madrid y levante la mano y diga 'no me parece bien, porque hay muchos equipos que están viviendo de nosotros'", dijo.

Finalmente, defendió que "es imposible que tú estés 90 minutos encerrado en una habitación viendo solo un partido de fútbol", porque los hábitos de consumo han cambiado. "No tiene ningún sentido. Los niños de hoy ya no lo hacen, yo tampoco. Es una forma distinta de consumir. Yo creo que los deportes, en especial el fútbol, se han de adaptar a ello", concluyó.