Fútbol.- El defensa italiano Giorgio Chiellini anuncia su retirada con 39 años

El defensa italiano Giorgio Chiellini, leyenda de la Juventus FC y actual jugador de Los Angeles FC, ha anunciado este martes su retirada del fútbol profesional a los 39 años, habiendo recorrido "un camino único e inolvidable".

"Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable", ha escrito Chiellini en una publicación de Instagram. "Pero ahora es el momento de empezar nuevos capítulos, afrontar nuevos retos y escribir más páginas importantes y apasionantes de la vida", ha añadido en su mensaje.

Chiellini empezó su carrera en las filas del Livorno en el año 2000 y fichó por la Juventus en 2005, equipo donde ganó nueve títulos consecutivos de la Serie A entre 2012 y 2020. Con la 'Juve', cuya camiseta vistió en un total de 561 partidos, también disputó las finales de la Liga de Campeones en 2015 y 2017.

"Para los aficionados de la Juventus, durante 17 temporadas, el número 3 fue únicamente Chiellini. Jugador, hombre y capitán: tres perspectivas del propio Giorgio, que hoy concluye su carrera como futbolista", ha indicado el club turinés en su página web.

"Incluso en la MLS, donde terminaste una carrera que duró 23 temporadas, tuvieron una pequeña muestra de lo que eres capaz de hacer. En las faldas de Hollywood Hills saben contar las hazañas de héroes de otras épocas, de hombres aparentemente normales que luego resultan extraordinarios", ha subrayado la nota de la 'Juve'.

El zaguero jugó 117 partidos con la selección absoluta de Italia, destacando en su palmarés el título de la Eurocopa conquistado en verano de 2021. Antes de confirmar su adiós a competiciones de clubes, ya se había retirado del combinado nacional en 2022.