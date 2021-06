La FundéuRAE elabora una Guía de Redacción para los Juegos Olímpicos de Tokio

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) presentó este jueves la Guía de Redacción para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pretende ser un recurso lingüístico de referencia destinado a que los medios de comunicación ofrezcan una mejor cobertura de la competición deportiva más importante a nivel internacional.

La guía se puede consultar en el micrositio web https://www.fundeu.es/juegos-olimpicos-tokio-2020 y facilita un universo de contenidos y herramientas de asesoría práctica, cuyo objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación que ofrecen contenido en español por todo el mundo.

La guía ofrece 37 recomendaciones, una por cada disciplina deportiva, incluyendo los cinco nuevos deportes que debutan en los Juegos de Tokio.

"Creemos que es una buena compañera de viajes para todos los medios, que sirve para expandir la riqueza del español con variantes de diferentes expresiones", declaró durante la presentación Olivia Piquero, directora de FundeRAE.

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española, cuenta para esta guía sobre los Juegos Olímpicos con la colaboración de Bridgestone.

"Es un proyecto bonito y apasionante. Esta guía es una delicia para los medios, que les ayudará en su labor de redactar, pero también es útil para los que nos gusta el deporte, escribir bien y hablar en propiedad", dijo Constanza Pascual, directora de Comunicación de Bridgestone para España y Portugal.

La guía también cuenta con un micrositio web en lengua japonesa que ayuda a pronunciar expresiones y nombres de personas en japonés para favorecer la comunicación entre ambas lenguas.

La haltera Lidia Valentín, triple medallista olímpica, declaró que esta guía es "fundamental para facilitar el trabajo de los periodistas y que vean deportes que no son tan conocidos".

"En halterofilia aparecen las modalidades y muchas veces el espectador o incluso el periodista no tiene muy clara la expresión para comunicarla. Hay deportes que no son muy mediáticos, que no se entienden si no se explican", dijo Valentín, que también destacó la importancia de "saber cómo se pronuncian ciertas palabras en japonés" para un mejor entendimiento entre todos.

El triatleta Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, calificó esta herramienta como "muy adecuada para facilitar a los periodistas la terminología de los deportes que no son tan mediáticos".

"Es importante que los medios de comunicación sean capaces de transmitir al público los deportes de forma que lo entiendan los espectadores. Es una combinación ganadora en todos los sentidos para transmitir lo que ocurre", insistió.