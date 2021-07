Dana White admite que Conor McGregor peleó lesionado contra Poirier y que sufre artritis desde hace años

El irlandés Conor McGregor está listo para un período prolongado al margen después de fracturarse la tibia y el peroné en la tercera entrega de sus combates con Poirier en UFC 264 el pasado 10 de julio.

Aunque 'The Notorious' insistió en que entró en la pelea en el T-Mobile Arena con fracturas por estrés en su fiel pie izquierdo antes de la pelea, parece poco probable que UFC hubiera permitido que la pelea continuara. Dana White, presidente de la UFC, admitió a Fox News: "Ha tenido problemas en los tobillos durante los últimos años, y había preguntado si podía vendar sus tobillos al entrar en esta pelea".

Wouldn’t change my journey for no ones! The greatest of all time! pic.twitter.com/iZhQ3j7B1A