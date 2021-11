El capitán de la selección australiana deja el cricket tras protagonizar un escándalo sexual

El excapitan del equipo australiano de cricket, Tim Paine, anunció este viernes que abandona completamente su carrera deportiva tras el escándalo causado por la publicación de unos mensajes sexuales que envió por teléfono a una compañera en 2017.



Paine, que dimitió la semana pasada como capitán del equipo nacional por este mismo asunto, se tomará "un baja indefinida de cualquier actividad relacionada con el crícket", anunció a través de un comunicado el equipo Tasmania Cricket El equipo de Paine, de 36 años, añadió que seguirá apoyando al jugador y su familia "tanto profesional como personalmente".



Por su parte, el representante del jugador, James Henderson, confirmó a través de su cuenta de Twitter que Paine abandonaba el críquet de manera "indefinida" por su "salud mental" y señaló que está "extremadamente preocupado por su bienestar". Según denunció un compañera de trabajo de Pain en 2018, el jugador le envió un año antes varios mensaje con contenido sexual explícito.



Tras un investigación, la federación australiana "exoneró" a Pain al considerar que no había violado el código de conducta y el Tasmania Cricket decidió no tomar más medidas.



Sin embargo, al enterarse de que los mensajes iban a ser publicados casi cuatro años después, Paine anunció entre lágrimas la semana pasada que renunciaba a su puesto de capitán porque su comportamiento no cumplía con el "estándar de un capitán de críquet australiano o de la comunidad en general".