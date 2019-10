La Asociación de Clubs y sindicatos se citan el lunes para evitar la huelga del fútbol femenino

La Asociación de Clubs de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT están citados este lunes (10:30 horas) en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid para tratar de alcanzar un acuerdo y evitar la convocatoria de huelga anunciada por las jugadoras de la Primera Iberdrola ante el bloqueo en la negociación para la firma del convenio colectivo.

Tras el anuncio el pasado martes de las jugadoras de la máxima división del fútbol femenino español de la convocatoria de una jornada de huelga, que podría llevarse a cabo el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, la patronal no se ha dirigido a los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo.

En cambio, alguno de los clubs, caso del FC Barcelona y el Athletic Club, "apoyan", indican fuentes cercanas a los equipos, las reivindicaciones de las futbolistas, que, entre otras cosas, piden que se les reconozca el 75 por ciento de la jornada laboral, un salario mínimo de 16.000 euros y el pago del 100% del salario en caso de baja.

"Vamos a la huelga", indicó la portavoz, la jugadora del Athletic Club Ainhoa Tirapu, de las más de 180 futbolistas que asistieron este martes a la Asamblea convocada por AFE en el hotel Eurostars Madrid Tower de la capital de España.

AFE citó a las jugadoras de la Primera Iberdrola para celebrar una asamblea informativa sobre el Convenio Colectivo y las medidas a adoptar por el actual estado de bloqueo en las negociaciones para este histórico documento, que comenzaron a finales de 2018y que, después de 18 reuniones, aún no se ha firmado.

La Asamblea aprobó, con un 93 por ciento de apoyo, llevar a cabo "movilizaciones" por parte de las jugadoras de la Primera Iberdrola para "desbloquear" el convenio colectivo después de 13 meses "sin alcanzar un acuerdo".

"Es duro llegar a esta situación, pero lo que nos une es considerar unas condiciones mínimas que las jugadoras tenían que tener. Hemos marcado unas líneas rojas, las hemos rebajado y entendemos que el siguiente paso es éste. Nosotras estamos allanando el camino a las que vienen por detrás", apuntó Tirapu.

Entre los puntos innegociables con la patronal está la consideración de jugadoras a tiempo completo, y no parcial como pretenden los clubs. "Marcamos unas líneas rojas, pero en lo que no estamos de acuerdo es la jornada parcial. Entendemos que somos futbolistas el cien por cien de nuestro tiempo. Cuando vamos a entrenar somos futbolistas y cuando estamos disponibles para el club para eventos. Aún así pedíamos el 75 por ciento de la jornada, pero no hemos llegado a un acuerdo. Los clubs nos ofrecen el 50 por ciento", desveló la futbolista del Athletic.