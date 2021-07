Almeida: "Madrid será sede olímpica, pero no puede permitirse otro fracaso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este jueves su convencimiento de que, "tarde o temprano", la capital "será sede olímpica", pero ha avisado de que no se puede permitir "una cuarta candidatura fallida" después de los intentos frustrados de 2012, 2016 y 2020.



Por ello ha abogado por "ser prudentes" y lanzarse de nuevo al sueño olímpico sólo "si se dan las condiciones" y con un proyecto "que de verdad tenga posibilidades de ganar". En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha señalado que promover una candidatura olímpica sería "un paso importante", y en cualquier caso "tiene que generar un consenso". Pero ha insistido, no obstante, en que ya sea con él como alcalde "o con otro equipo de Gobierno", Madrid "será sede de los Juegos Olímpicos".



La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha comulgado con las palabras de Almeida, apuntando que "Madrid se lo merece" y "el mundo nos lo debe". "Es un sueño que, desde luego, Madrid no puede dejar de abordar", ha dicho Villacís, quien ha agregado que "no es casual" que la ciudad "esté albergando tantas competiciones a nivel internacional".