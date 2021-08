Saúl Craviotto hace historia al igualar a David Cal en número de medallas: "Me sabe a gloria"

Saúl Craviotto ha entrado este sábado en la historia del deporte español al conseguir su quinta medalla en unos Juegos Olímpicose iguala así a otro piragüista como es David Cal con cinco metales.

El palista catalán ha conseguido la medalla de plata en la prueba del K4 500 junto a sus compañeros Marcus Cooper Waltz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

SAÚL CRAVIOTTO RIVERO (@Saul_Craviotto)



????

????

??



???? Empata con David Cal (@DavidCal1) como el DEPORTISTA ESPAÑOL con más medallas olímpicas.



?? LEYENDA. HISTORIA DE NUESTRO DEPORTE.

Gracias por todo. ??#ElCorazónDeEspaña#Tokyo2020pic.twitter.com/LpINM1Hw6B — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 7, 2021

Al término de la prueba, atendió a nuestro compañero Ángel García y Craviotto no dudo en mostrar su satisfacción: "Cinco Juegos y me voy con cinco medallas, me sabe a gloria".

En relación a la carrera que les ha llevado hacia la plata, el palista español reconoció que "estoy que no me lo creo". Craviotto señala que ellos han hecho su carrera y tuvo bonitas palabras hacia sus compañeros: "Estoy muy orgulloso de los tres compañeros que tengo detrás".

???? @Saul_Craviotto se convierte en el deportista español con más medallas olímpicas junto a David Cal



?? Pekín 2008

?? Londres 2012

???? Río 2016

?? Tokyo 2020



??? "Cuatro #JuegosOlimpicos y los cuatro con medalla con casi 40 años... me sabe a gloria"#LosJuegosEnCOPEpic.twitter.com/NPM6gxnuPJ — Tiempo de Juego (@tjcope) August 7, 2021

