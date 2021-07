García Bragado, en COPE: "Me doy por satisfecho con estar en los Juegos, pero soy inconformista"

Jesús Ángel García Bragado es el primer atleta mundial con ocho participaciones olímpicas. Sus primeros juegos olímpicos fueron los de Barcelona 92 y los de este verano en Tokio, serán los de su despedida.

Además, se da la circunstancia de que su disciplina, también desaparecerá del calendario olímpico: “Una prueba como la mía de 50 kilómetros marcha, es demasiado tiempo para el consumo televisivo actual y se ha decidido que se debe recortar para adaptarse a los tiempos modernos”.

Respecto a su participación García Bragado asegura: “Yo ya he apurado para estar en esta última competición. Cuando llego Río, pensaba que iba a ser mi última participación pero un año después cuando se anunció la eliminación de los 50 kilómetros marcha, algo se me encendió y me motivó para seguir estos últimos años más”.

“El 6 de agosto es mi última competición como atleta. No pienso nunca más ponerme un dorsal” señaló Bragado con nostalgia.

El atleta también se ha referido a su futuro: “Cuando regrese a España, notaré un vacío. Uno de mis objetivos más importantes será poder entrenar y buscar talentos en esto del atletismo. Por un sitio o por otro siempre seguiré vinculado a este deporte”.

Respecto al papel del atletismo español en estos Juegos Olímpicos ha señalado que quien más opciones tiene de medalla es Orlando Ortega. También se ha referido a su participación: “Teniendo más de 50 años, estar en estos juegos es para darse ya por satisfecho, pero me gustaría tener un resultado parecido al que obtuve en Doha”.

192 deportistas españoles que participarán en estos juegos, no habían nacido cuando Jesús Ángel García Bragado compitió en Barcelona 92. Ha reconocido que: “La relación con el resto de atletas es muy paternal. A veces noto que me tienen demasiado respeto pero una vez que me conocen ya si bromean conmigo como con uno más”.

“Me gustaría que se me recordase como un atleta que todo lo ha hecho a base de trabajo, de cabezonería y de constancia. Siempre he intentado aportar muchos valores a través del deporte” han sido las palabras de despedida del atleta más laureado del deporte español en lo que a participaciones olímpicas se refiere.