Estados Unidos evita la debacle ante una Europa que está a cuatro puntos del título

Estados Unidos recortó la ventaja existente en la sesión vespertina gracias a dos puntos y medio cosechados en los 'fourballs', con una exhibición del binomio Sam Burns-Collin Morikawa y de Patrick Cantlay que deja el marcador con un todavía abultado 10,5-5,5 para este domingo, favorable a los europeos, que acaricia el triunfo y la venganza de la pasada edición tras dos jornadas en las que han sido muy superiores a los norteamericanos.

Team Europe will take a five point lead into the final day. #RyderCuppic.twitter.com/giaQLTjf5E