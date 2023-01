Jon Rahm firma una remontada épica y conquista el Torneo de Campeones

El español Jon Rahm remontó este domingo siete golpes de desventaja, nueve de ellos en los últimos 17 hoyos, y se coronó campeón del Sentry Tournament of Champions, en Kapalúa (Hawai), con dos impactos de ventaja sobre el estadounidense Collin Morikawa. Rahm acabó la última ronda con un excelente diez bajo par, para un total de -27 en los cuatro días, y aprovechó el bajón de Morikawa, que encadenó tres 'bogeys' consecutivos entre los hoyos catorce y 16, los primeros de su torneo, que le costaron el título.

Huge -10 63 final round from Jon Rahm to win @Sentry_TOC.



Rahm sat +8000 to win after 6 holes, with Collin Morikawa 6 ahead and -8000.



and then... golf. pic.twitter.com/9s7BqL9Skq — Golfbet (@GolfBet) January 9, 2023

El español se coronó con el octavo título de su carrera en el PGA Tour, el primero de 2023, lo que le permitió extender a siete su racha con al menos un título por temporada. Fue una remontada extraordinaria la de Rahm, aún más después de arrancar la cuarta ronda con un 'bogey' que le dejó a nueve golpes de un Morikawa hasta ese momento perfecto. Porque el estadounidense encaraba la última ronda sin haber cometido error alguno en 54 hoyos y seguía sin fallar en el 67, lo que parecía encarrilar su victoria en Hawai. Rahm no perdió lucidez y decidió ir paso a paso, al intentar coger ritmo y acabar bien el torneo, sin enfocarse ya en las ambiciones de victoria.

Jon Rahm is CLUTCH ??



An emotional finish for @JonRahmPGA on 18 @Sentry_TOC. pic.twitter.com/BD5pb5EnwF — PGA TOUR (@PGATOUR) January 9, 2023

"Si me dices después del 'bogey' que haría esto no sé si te creería, pero en ese momento no piensas en ganar, solo tienes que trabajar y hacer 'birdies' para coger ritmo", reconoció el español al acabar el torneo.

Y lo hizo de forma inmejorable. Logró cuatro 'birdies' en los siguientes cinco hoyos y encadenó tres birdies y un 'eagle' entre el doce y el quince. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que sus horizontes podían cambiar y que una remontada imposible se convertía en posible. "En el hoyo quince es cuando todo se volvió realidad", afirmó Rahm.

Morikawa, impecable hasta el hoyo trece, perdió lucidez tras su primer error, en el catorce, y encadenó 'bogeys' en el quince y en el 16 que le hicieron perder el mando. Rahm, ya imparable, cerró su ronda con un 'birdie' en el 18 y solo tuvo que esperar a que Morikawa, hundido anímicamente, completara su ronda para tener la oficialidad del título. Su torneo acaba con cuatro rondas bajo el par: 64 en la primera, que le dio el liderato junto a Morikawa y a JJ Spaun, 71 en la segunda, 67 en la tercera, antes del asombroso 63 de este domingo.

Hacía 16 años que un jugador no se coronaba en este torneo tras acabar segundo en la edición anterior. El último en lograrlo fue el golfista de Fiyi Vijay Singh. Para Rahm es el primer título en el Sentry Tournament of Champions y su remontada fue la más grande después de tres rondas desde 1978. Acabó triunfando con dos impactos de ventaja sobre Morikawa y cuatro sobre Tom Hoge y Max Soma. A seis golpes quedaron Scottie Scheffler y el británico Matthew Fitzpatrick. Mucho más lejos se colocaron Will Zalatoris, undécimo, y Jordan Spieth, decimotercero.