Gareth Bale brilla en su estreno como golfista profesional

El exfutbolista galés Gareth Bale demostró sus buenas dotes con el golf y brilló en su estreno en un torneo de la PGA estadounidense, el Pebble Beach Pro-Am, dejando algunos golpes de nivel y acabando como uno de los mejores en la clasificación de los amateur.

El ganador de cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid, retirado a principios de este 2023 del fútbol, formó pareja con el profesional Joseph Bramlett, con el que firmó una tarjeta de siete por debajo del par (65) para acabar en el puesto decimoctavo.

Multi-sport athlete ??



The cart path is no problem @GarethBale11. pic.twitter.com/7EOuM3IE4M