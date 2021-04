El City hace oficial su intención de salir de la Superliga y Ceferin celebra su vuelta a la Champions

El Manchester City confirmó su intención de abandonar el proyecto de la Superliga europea, en el que formaba parte de los miembros fundadores junto a otros once clubes.

"El Manchester City puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para abandonar el grupo que está desarrollando los planes para la Superliga europea", informó el club inglés en un escueto comunicado.

El City es el primer club fundador en anunciar de forma oficial su rechazo a la competición, después de que el Chelsea lo filtrara esta tarde tras las protestas de sus aficionados.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se congratuló por la renuncia del Manchester City a la Superliga y le dio a "bienvenida por su regreso a la familia del fútbol europeo" a través de un comunicado del organismo.

"Estoy encantado de dar la bienvenida al City en su regreso a la familia del fútbol europeo", afirma Ceferin.

"Han demostrado una gran inteligencia al escuchar las numerosas voces -sobre todo las de sus aficionados- que han explicado los beneficios vitales que el sistema actual tiene para todo el fútbol europeo, desde la final de la Liga de Campeones, que es un éxito mundial, hasta la primera sesión de entrenamiento de un joven jugador en un club de base", agrega.

"Como dije en el Congreso de la UEFA, hace falta valor para admitir un error, pero nunca he dudado de que tuvieran la capacidad y el sentido común para tomar esa decisión", precisa Ceferin.

"El City es un verdadero activo para el fútbol y estoy encantado de trabajar con ellos por un futuro mejor para el fútbol europeo", subrayó el presidente de la UEFA.

El Barcelona, uno de los doce miembros fundadores de la Superliga, supedita su participación en la misma a la aprobación por parte de la asamblea de socios compromisarios, según una información adelantada por TV3 y confirmada por EFE. Así lo ha decidido la junta directiva presidida por Joan Laporta, quien firmó el sábado, poco antes de la final de la Copa del Rey, el documento para adherirse a la nueva competición con la citada salvedad.

En el mismo, el Barcelona añadió una cláusula según la cual se reserva la posibilidad de que el acuerdo sea validado en la asamblea de socios compromisarios. De este modo, si la representación de los socios decidiera que el club azulgrana no tome parte en la nueva competición, el Barcelona desharía el acuerdo.

El acuerdo fue gestionado por la anterior junta directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, y no se anunció, aunque estaba totalmente cerrado, hasta que el Barcelona no tuvo nuevo equipo directivo. Laporta ya habría explicado el proyecto al entrenador del equipo, Ronald Koeman, y, según TV3, el dirigente azulgrana lo expondrá este miércoles a los capitanes para que conozcan de primera mano la situación en la que se encuentra el proceso.

La decisión es de enorme calado, ya que por una parte se encuentra la difícil situación económica del club catalán y por otra la enorme presión de la UEFA y la FIFA, que han amenazado con suspender a los clubes disidentes y a sus jugadores.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó al Chelsea y al Manchester City por sus planes para abandonar la Superliga europea y aseguró que es la decisión correcta.

"La decisión del Chelsea y el Manchester City, si se confirma, es la correcta y les felicito por ello. Espero que el resto de equipos involucrados en esta Superliga sigan sus pasos", dijo el primer ministro en redes sociales.

