Boris Johnson felicita a Chelsea y Manchester City por abandonar la Superliga

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó al Chelsea y al Manchester City por sus planes para abandonar la Superliga europea y aseguró que es la decisión correcta.

"La decisión del Chelsea y el Manchester City, si se confirma, es la correcta y les felicito por ello. Espero que el resto de equipos involucrados en esta Superliga sigan sus pasos", dijo el primer ministro en redes sociales.

