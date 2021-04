Reciben al Liverpool en Leeds con cánticos contra la Superliga

Un grupo de aficionados recibió al autobús del Liverpool en Leeds con cánticos contra la Superliga, después de que el equipo inglés se desvelase como uno de los miembros fundadores del proyecto.

Las decenas de personas agolpadas en los alrededores de Elland Road recibieron con cánticos al bus del Liverpool, además de mostrar pancartas con la inscripción RIP Liverpool.

El conjunto de Jürgen Klopp se mide esta noche al Leeds, apenas una día después de haber mostrado su apoyo a la Superliga europea, de la que son fundadores junto a otros once clubes, cinco de ellos ingleses.

Además, mensajes parecidos, apelando a la vergüenza del club aparecieron a lo largo del día de hoy en los alrededores de Anfield.

El Leeds United desplegó una pancarta en su grada con motivo del partido de ante el Liverpool en contra de la Superliga europea con el mensaje: "Ganatelo en el campo. El fútbol es de los aficionados".

El Leeds del argentino Marcelo Bielsa se mide este lunes al Liverpool, uno de los doce fundadores de la nueva competición.



�� Football is for the fans. pic.twitter.com/9oQj2PM6l4