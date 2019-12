"¿Zozulya, neonazi? ¡Jamás! Lo escribió de su puño y letra, y lo firmó"

José Lorenzo es portavoz de Roman Zozulya, el jugador que fue objeto de cánticos por parte de Bukaneros durante el Rayo Vallecano - Albacete de la jornada 20 de LaLiga SmartBank.

Lorenzo habló este lunes en Deportes COPE, donde defendió al delantero ucraniano de quienes le llaman 'nazi': "¿Zozulya neonazi? ¡Jamás! Lo escribió de puño y letra y lo firmó. Esto es como la teoría de la bala mágica, pero a la inversa. Hay un grupo que, sistemáticamente, interfiere ciertos mensajes y piensan que lo es en realidad. Y directamente tienen un objetivo y un propósito, que se dio hace dos años, y ayer durante el partido. Pero nada de eso es real. Y ya lo manifestó públicamente en un escrito el propio Roman", insistió.

El portavoz confirmó que ya tenían informaciones antes del partido de que el ambiente en el Estadio de Vallecas estaría caldeado.

Tachó de manipuladores a quienes se basan en informaciones falsas para insultar al futbolista: "Las relacionan ellos, eso no significa que sea real. Eso no quiere decir que se pueda tergiversar o manipular todo. El hecho de que un determinado grupo de forma sistema lance un mensaje no significa que es verdad. ¿Por qué tienen esa fuerza?", en alusión al grupo Bukaneros.

Por otra parte, confirmó que el jugador sigue "obviamente, afectado. Esto viene de largo, aquel mes que vivimos hace dos años, día a día, una situación insorportable, en la que se creó un antecedente que nunca se había dado y que le perjudicó gravemente".

Valorarán más adelante la posibilidad de tomar medidas contra los infractores: "Lo comentaremos en su momento con Roman y con el Albacete, si lo estiman oportuno. Roman tiene que estar tranquilo y seguir con su día a día. Es normal que ayer estuviera bastante triste, emocionado y confundido", al tiempo que pidió que "lo que hay que hacer es fomentar los valores que tiene el deporte y el fútbol".