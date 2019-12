Zidane: "No voy a impedir nada a Bale, sabe lo que hace"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que no va a prohibir "nada" a Gareth Bale porque los jugadores "son mayores y saben lo que hacen" y defendió el trabajo de los servicios médicos ante la plaga de lesiones del conjunto blanco para recibir este sábado (13:00 horas) al Espanyol en LaLiga Santander en el Bernabéu.

"No voy a impedir nada a Gareth ni a ningún jugador. Son mayores y saben lo que tienen que hacer", apuntó Zinedine Zidane en rueda de prensa en alusión a la prohibición de jugar al golf a los internacionales de Gales, entre ellos Gareth Bale -que ha sido baja en 96 encuentros con el club merengue- durante la próxima Eurocopa de 2020.

Explicó que la lesión de Bale se produjo en el partido contra el Alavés, y que ya en el viaje de regreso de Vitoria "se resentía de molestias". "Hoy ha hecho un poco, pero no con nosotros", indicó sobre el trabajo del galés al margen del resto de la plantilla para recuperarse de su edema en el bíceps femoral que le apartará de los partidos ante Espanyol y Brujas en la Liga de Campeones.

En este sentido, Zinedine Zidane dijo que sus jugadores intentan "hacer de todo", como descansar y comer bien, porque juegan cada tres días. "Tenemos a los mejores servicios médicos, que están encima de los jugadores y no están contentos cuando hay un jugador lesionado. Los jugadores saben que están rodeados de los mejores. Todos estamos en el mismo barco", comentó.

Asimismo, lamentó la lesión del centrocampista belga Eden Hazard, que se perderá el Clásico del próximo 18 de diciembre en el Camp Nou. "Siempre es jodida la lesión de un jugador porque lo queremos siempre con nosotros. Es un poco más grave de lo previsto, pero espero que la cura le permita volver rápidamente con nosotros. Es un baja importante, pero no podemos hacer nada. Hay otros jugadores y es lo que tenemos que pensar", manifestó.

'Zizou' anunció que el delantero brasileño Vinicius regresa a la convocatoria para enfrentarse al equipo 'perico', aunque no le dio excesiva importancia. "Es el momento de todos. Va a estar con nosotros mañana. Lo importante es que estén todos preparados y luego, elegir el once", señaló.

En el mejor momento del curso para el Madrid, el técnico francés se mostró prudente y prefirió no ponerse nota. "No me pongo nada. Estoy feliz de estar en el mejor club del mundo. Soy un afortunado por vivir este momento en mi vida, como exjugador y ahora, entrenador. Cada día, aunque haya cosas complicadas, es un regalo. Disfrutaré hasta que esté aquí. Siempre voy a ser del Real Madrid y eso no va a cambiar nunca", subrayó.

A Zidane le "ilusiona" jugar la Liga española contra el Espanyol, un equipo, que, según él, "no merece estar donde está en la tabla". "Los equipos españoles son muy buenos. Está atravesando un mal momento de puntos, pero no de juego. No jugamos contra el último de la tabla, ni mucho menos. Va a ser un partido muy complicado; si le dejas jugar, te la puede liar", advirtió.

Por ello, quiere la "mejor versión" de su equipo en un partido en el que aplicará alguna variación táctica debido a la baja de jugadores importantes. "El sistema no es lo de menos, pero es más importante el ánimo. No me gusta hacer siempre la misma cosa porque el rival te estudia. Todos los sistemas que aplicamos lo hacemos pensando en el siguiente partido. Como tengo a los mejores jugadores se pueden cambiar muchas cosas", explicó.

Consideró "muy importante" el tramo final de este 2019, en el que se enfrentarán a Valencia en Mestalla, FC Barcelona en la Ciudad Condal y recibirá al Athletic en el Bernabéu, y aseguró que aún no piensa en los posibles refuerzos en el mercado invernal. "Puede pasar de todo. Lo único es que no es el momento. Cuando llegue ya veremos. De momento, me quedo con mis jugadores", expresó.