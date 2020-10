Zidane: "Sabemos que tenemos que mejorar y lo vamos a hacer"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, restó importancia a la lesión muscular que ha impedido la reaparición del belga Eden Hazard, aseguró que es algo que "podía pasar" porque "lleva tiempo sin jugar" y que será "cuestión de poco tiempo".

"No puedo decir cuanto tiempo estará de baja, se ha hecho un poco daño en el entrenamiento antes del partido, era como una contractura y al final ha sido un poco más. Es a nivel muscular, no tiene nada que ver con su lesión de tobillo. Podía pasar porque lleva tiempo sin jugar pero creo que no es mucho", dijo en rueda de prensa.

En los planes de Zidane estaba la reaparición de Hazard ante el Real Valladolid. "Está molesto porque estaba bien además, estábamos contentos y él también. Son cosas que pueden pasar, no creo que esté tocado. Sabe que es poca cosa y tranquilidad con él porque seguro que es cuestión de poco tiempo".

El técnico madridista elogió al brasileño Vinicius, destacó el cambio de su equipo con los cambios que hizo y el papel de Thibaut Courtois. "Contento por el gol y por lo que ha hecho, en general con la entrada de Marco (Asensio) y Carvajal en los cambios logramos cambiar el partido".

"Thibaut es decisivo. La semana pasada nos ha salvado y esta noche también. Está ahí para eso, es nuestro portero, hoy jugamos ante un rival muy bueno a la contra y cuando arriesgas de vez en cuando puedes sufrir contraataques y nos ha salvado", agregó.

Por último, no confirmó la continuidad ni la salida de Luka Jovic, hoy de nuevo titular por segundo partido consecutivo. "No puedo confirmar nada, hasta el 5 puede pasar de todo. Jovic es un jugador de esta plantilla creo, yo soy el entrenador y decido las alineaciones. No voy a decir nada, ya veremos. Puede pasar cualquier cosa de momento está aquí y es jugador de la plantilla".