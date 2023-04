El Villarreal emula el "mañana libre" de Ancelotti

Gran victoria del Villarreal este sábado en el Santiago Bernabéu (2-3) en un encuentro donde tuvo que remontar hasta en dos ocasiones, pero que finalmente, un golazo de Chukwueze, dio los tres puntos al Villarreal que le permite seguir luchando por puestos de Champions League, ya que el 'submarino amarillo' es quinto, a cuatro puntos de la Real Sociedad que abre esos puestos europeos.

Al término del choque, y todavía en el vestuario, la plantilla del Villarreal no ocultó su alegría por esta meritoria victoria contra el Real Madrid.

El regalo de Ancelotti a sus jugadores por la goleada en el Camp Nou: "¡Día libre!" Los futbolistas del Real Madrid disfrutan de un día libre este jueves tras la victoria por 0-4 en el Camp Nou, tras que el propio entrenador italiano lo anunciase en el vestuario. 06 abr 2023 - 13:38

En esas imágenes compartidas por las redes oficiales del propio Villarreal, se ve cómo los jugadores, junto con el técnico Quique Setién, celebran que este domingo tienen día libre.

Celebración amarilla que recuerda a la del Real Madrid el pasado miércoles en los vestuarios del Camp Nou después de eliminar al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y donde el técnico madridista Carlo Ancelotti dijo aquello de "mañana día libre".

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, se pasó anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego y fue preguntado por esta circunstancia y si tenía algo que ver una celebración con la otra: "Las caras eran de no querer entrenar mañana por ser domingo y día familiar. No les dije nada, había puesto el entrenamiento, pero la presión que han ejercido, me he tenido que rendir y decirles que se tomaran el día libre", bromeó.