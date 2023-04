Quique Setién, en COPE: "Aunque hubiera sido aficionado del Madrid, habría celebrado los goles de Samu"

Un alegre Quique Setién atendió a Tiempo de Juego en el estadio Santiago Bernabéu después de dirigir a un Villarreal que sorprendió en el Santiago Bernabéu gracias a un Samu Chukwueze sensacional: "Es muy competitivo, además es muy buen chaval".

Marcó dos golazos que merecen la admiración de "cualquier aficionado al fútbol. Aunque hubiera sido del Madrid, habría celebrado los goles de Chukwueze. Son dos goles espectaculares, que es lo que queremos todos los aficionados que nos interesa el fútbol, y esto es lo que tienen que ver los niños, tratar de emularlo y que no se pierda", dijo el técnico poniendo en valor el doblete del futbolista nigeriano.

Con estos tres puntos, el Villarreal sigue subiendo en la clasificación. Setién, que ha ayudado a sumar 16 de los últimos 18 puntos, no se apunta un objetivo concreto para el final de la temporada: "La situación es buena y miramos al futuro con cierto optimismo y confianza. Es verdad que nos gustaría estar en Champions, pero no me planteo si con la Europa League sería suficiente. Me planteo que seamos estables, que el equipo siga jugando bien y sumando puntos. Si mantenemos el ritmo, mantendremos más opciones de estar más altos. El resto de equipos que están arriba también están bien", analizó.

¿Está mejor el Villarreal que el Chelsea, próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones? Setién no termina de ver la comparación: "Es difícil de valorar. Tratamos de ser un equipo valiente. Al final, estamos teniendo eficacia que también es importante".

Sobre Vinicius y el día libre

Sobre Vinicius, algo más 'tranquilo' en este partido, comentó que "a Vinicius ya le conocemos. Seguro que poco a poco además de ser el grandísimo futbolista irá serenando y econtrando tranquilidad en el campo".

Además, ha trascendido la imagen en el vestuario en la que Setién, parece que emulando a Carlo Ancelotti tras ganar en el Camp Nou, concede un día libre a la plantilla.

"Las caras eran de no querer entrenar mañana por ser domingo y día familiar. No les dije nada, había puesto el entrenamiento, pero la presión que han ejercido, me he tenido que rendir y decirles que se tomaran el día libre", bromeó. Al final, tres puntos y Domingo de Resurrección de descanso.