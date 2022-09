La UEFA multa al PSG con 65 millones de euros y pide información financiera a Barcelona, Sevilla y Betis

La UEFA ha sancionado este viernes al PSG por incumplir el fair play financiero, por un déficit económico de más de 30 millones de euros. La multa que deberá pagar el equipo parisino es de 65 millones de euros, de forma inmediata deberán abonar 10 millones y el resto, 55 millones, de manera progresiva durante los próximos tres años.

El máximo organismo del fútbol europeo ya advirtió al club dirigido por Nasser Al-Khelaïfi, para que normalizara sus cuentas. Al no lograr equilibrar sus cuentas por el déficit el PSG debe pagar la multa correspondiente, que podría ampliarse con un castigo deportivo.

El PSG no ha sido el único equipo sancionado por la EUFA, en la lista aparecen siete clubes más: Mónaco, Marsella, Besiktas, Milan, Juventus, Inter y Roma. El equipo del Principado es el que tiene la menor sanción, con una multa de 2 millones de euros. Mientras que en el caso de Inter y Roma deberán pagar un montante que supera los 30 millones.

